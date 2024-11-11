Rusya'da Türkiye Turizmi Tanıtıldı

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Rusya'da, Türkiye'nin turizm destinasyonuna yönelik tanıtım etkinliği yapıldı.

Başkent Moskova'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantı Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rus turizm acenteleri yetkilileri, Türkiye'den gelen otelciler ve turizm sektörü çalışanları katıldı. Moskova Yunus Emre Enstitüsü de programda bir tanıtım masası açtı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, programda Türkiye'deki destinasyonlara ilişkin katılımcılara sunum yaptı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında çok iyi ilişkilerin olduğunu belirterek, "Bu ilişkilerin en önemli ayaklarından birisi turizmdir. Geçen yıl 6 milyondan fazla Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu sene bu rakamın daha da yükselerek 6,7 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Gelecek yıl da bu sayının artması için hep beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin destinasyon olarak Ruslar tarafından gayet iyi bilindiğine işaret eden Bilgiç, bilinenlerin dışındaki destinasyonları da Rus vatandaşların gündemine sokmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin her ilinde ve bölgesinde turistlerin ilgisini çekecek öğeler bulunduğunu aktaran Bilgiç, turistlerin güvenlik ve sağlıklarının da kendileri için önemli olduğunu, bu hususlara Türk devleti olarak azami ölçüde özen gösterdiklerini ifade etti. Bilgiç, seyahat acentelerinin tüm sorunlarıyla birebir büyükelçilik olarak ilgilendiklerini de sözlerine ekledi.