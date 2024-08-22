Rusya'daki akaryakıt deposunda çıkan yangın 5 gündür söndürülemiyor - Son Dakika
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Rusya'daki akaryakıt deposunda çıkan yangın 5 gündür söndürülemiyor

Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Proletarsk adlı akaryakıt deposunda çıkan yangın, 5 gündür kontrol altına alınamıyor. Yangın sırasında 47 itfaiyeci yaralandı. Yangının sebebi, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının tesise düşmesi olarak belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri sık sık İHA saldırılarına maruz kalıyor.

22.08.2024 12:46
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Rusya'nın Rostov bölgesindeki akaryakıt deposunda çıkan yangın, 5 gündür söndürülemiyor.

Rostov'daki Proletarsk adlı akaryakıt deposunda 18 Ağustos'ta çıkan yangını söndürme çalışmalarına 500'den fazla itfaiyeci katılırken Rus haber ajansı TASS'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 47 itfaiyeci çalışmalar sırasında yaralandı.

Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, yangının Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının vurulmasının ardından tesise düşmesi nedeniyle çıktığını söylemişti.

Rus sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde, yangın nedeniyle ortaya çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri sıklıkla İHA'ların saldırılarına hedef oluyor.

Kaynak: AA

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