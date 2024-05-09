Rusya'daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı: Yangın çıktı - Son Dakika
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Rusya'daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı: Yangın çıktı

Rusya\'daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı: Yangın çıktı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisine yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda yangın çıktı. Saldırıda 6 İHA düşürülerek tesise hasar verildiği belirtilirken, olayda ölü veya yaralı olmadığı ve yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik İHA saldırıları artmış ve bazı tesislerde faaliyetler durdurulmuştu.

09.05.2024 06:07
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Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangının saldırı yapan 6 İHA'nın düşürülmesi ve düşerken tesise hasar vermesi nedeniyle çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik son dönemde çok sayıda İHA saldırısı gerçekleştirilirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'daki petrol depolama tesisine İHA saldırısı: Yangın çıktı - Son Dakika

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