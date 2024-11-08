Rusya'dan 563 Ukraynalı Askerin Cenazesi Getirildi

Rusya'daki Ukraynalı 563 askerin cenazelerinin Ukrayna'ya getirildiği bildirildi.
Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahından yapılan açıklamada, 563 Ukraynalı askerin cenazelerinin, Rusya'dan getirildiği belirtildi.
Açıklamada, 320 askerin cenazelerinin Donetsk, 89 askerin cenazelerinin Bahmut, 154 askerin cenazelerinin de Rusya topraklarındaki morglardan getirildiği kaydedildi.
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