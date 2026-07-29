Rusya'dan AB'ye Ermenistan Uyarısı - Son Dakika
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Rusya'dan AB'ye Ermenistan Uyarısı

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SVR, Ermenistan'ın AEB'den ayrılması durumunda ekonomik krize sürükleneceğini iddia etti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) ayrılması durumunda ekonomik krize sürükleneceğini ve Avrupa Birliği'nin (AB) bunun farkında olduğunu iddia etti.

SVR'den yapılan açıklamada, AB'nin Ermenistan'a yaklaşımı değerlendirildi.

Ermenistan'ın AB'ye üye olma yönünde siyaset izlediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Brüksel, Ermenistan'ın AEB'den ayrılması durumunda ekonomik krize sürükleneceğinin farkında. Avrupa kurumları, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım ve Ukrayna'daki savaşı destekleme yönündeki siyaset nedeniyle AB'de artan ekonomik sorunların, Erivan'ın kayıplarının karşılanmasına izin vermeyeceğini anlıyor. Ancak bununla birlikte, Brüksel bürokratları, Erivan'ı koşulsuz destekleyeceği konusunda ikna etmeye devam edecek."

AB'nin Ermenistan'ı Rusya'yla işbirliğinden vazgeçirmeye çalıştığı öne sürülen açıklamada, "Brüksel, AEB ülkelerinin, Erivan yönetiminin batmasına izin vermeyeceği, ayakta kalmasını sağlayacağı ve AB yolculuğunu finanse edeceği konusunda umut beslememeli." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ermenistan, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan AB'ye Ermenistan Uyarısı - Son Dakika

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