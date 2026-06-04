Rusya'dan ABD-İran Gerilim Uyarısı - Son Dakika
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Rusya'dan ABD-İran Gerilim Uyarısı

Rusya\'dan ABD-İran Gerilim Uyarısı
04.06.2026 11:46
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Zaharova, Basra Körfezi'nde ABD-İran arasındaki saldırıların endişe verici olduğunu belirtti.

MOSKOVA, 4 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki son karşılıklı saldırıların endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki askeri ve siyasi durumda yeni ve tehlikeli bir tırmanışın başlayabileceği uyarısında bulundu.

Zaharova çarşamba günkü basın toplantısında, tüm taraflara gerilimi daha da artırabilecek ve gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik çabaları sekteye uğratabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kabul edilemez gördüklerini vurgulayan Zaharova, egemenlik ve toprak bütünlüklerini savunma konusunda Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerini desteklediklerini söyledi.

Sözcü, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin, Ortadoğu'da uzun vadeli istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Zaharova, bölgesel anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, sürece katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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