Rusya'dan ABD-Iran Mutabakatına Destek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, ABD ile İran arasındaki çatışmaların durdurulması mutabakatını memnuniyetle karşıladı.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Rusya'nın, ABD ile İran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını" bildirdi. Zakharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 17-18 Nisan tarihlerinde 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve forumun özel oturumunda konuşma yapmasının ve yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Rusya'nın, ABD ile İran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını" bildirdi. Zakharova, "çatışmanın nihai olarak çözüme kavuşturulması için ciddi bir çalışma sürecinin beklendiğini ve sonucunda bölgede uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanması" gerektiğini belirtti. Zakhorava, Rusya'nın bu hedeflere ulaşılması için aktif katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Lavrov, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak ve konuşma yapacak

Zakharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 17-18 Nisan tarihlerinde 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Lavrov'un forumun özel oturumunda konuşma yapmasının ve yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı bildirildi.

Etkinlik kapsamında, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durum ile bazı ülkelerle ilişkilerin güncel meselelerinin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Etkinlik, Güvenlik, Güncel, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:17:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.