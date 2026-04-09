Rusya'dan ABD-Iran Mutabakatına Destek

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Rusya'nın, ABD ile İran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını" bildirdi. Zakharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 17-18 Nisan tarihlerinde 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve forumun özel oturumunda konuşma yapmasının ve yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bugün yaptığı basın açıklamasında, "Rusya'nın, ABD ile İran arasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını" bildirdi. Zakharova, "çatışmanın nihai olarak çözüme kavuşturulması için ciddi bir çalışma sürecinin beklendiğini ve sonucunda bölgede uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanması" gerektiğini belirtti. Zakhorava, Rusya'nın bu hedeflere ulaşılması için aktif katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Lavrov, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak ve konuşma yapacak

Zakharova ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 17-18 Nisan tarihlerinde 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Lavrov'un forumun özel oturumunda konuşma yapmasının ve yabancı meslektaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı bildirildi.

Etkinlik kapsamında, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durum ile bazı ülkelerle ilişkilerin güncel meselelerinin ele alınması öngörülüyor.