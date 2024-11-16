Rusya'dan ABD'ye Uranyum İhracat Kısıtlaması

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MOSKOVA, 16 Kasım (Xinhua) -- Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlamalar getirdi. Açıklama cuma günü hükümet tarafından yapıldı.

Kısıtlama, ABD'ye ve ABD yargı bölgelerinde kayıtlı kuruluşlarla yapılan Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi tarafından sağlanan tek seferlik lisanslar kapsamındaki teslimatlara izin veren muafiyetlere sahip ihracatlar için geçerli.

Karar, geçen yıl zenginleştirilmiş uranyumun dörtte birini Rusya'dan sağlayan ABD nükleer enerji santralleri için tedarik endişelerini artırdı.

Rusya'nın kararı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Mayıs ayında imzalanan ve 2028 yılına kadar istisnalara izin verilmekle birlikte 2040 yılına kadar Rus uranyum ithalatını yasaklayan ABD yasasının ardından geldi.

ABD istatistiklerine göre, ABD'nin Rus uranyum alımları bu yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 32 düşüşle 574 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.