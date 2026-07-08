Rusya'dan Afrika'ya BM Desteği - Son Dakika
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Rusya'dan Afrika'ya BM Desteği

08.07.2026 10:32
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Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın temsilini destekleme taahhüdünü yineledi.

ADDİS Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin reformuna ilişkin Afrika'nın ortak tutumu olan Ezulwini Uzlaşısı ile Sirte Deklarasyonu'na desteğini yineledi.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Addis Ababa'da gerçekleştirdiği üst düzey istişare toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, tarafların çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve küresel yönetişim mekanizmalarının reformuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ortak bildiride, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde Afrika'ya yönelik "tarihi adaletsizliğin giderilmesi" gerektiği yönündeki yaklaşımını yinelediği kaydedildi.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde Afrika'nın daha adil temsil edilmesini öngören Ezulwini Uzlaşısı ile Sirte Deklarasyonu'na desteğini de teyit ettiği bildiride aktarıldı.

2005 yılında kabul edilen Ezulwini Uzlaşısı ile onu tamamlayan Sirte Deklarasyonu, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinde en az 2 daimi ve 5 geçici üyeyle temsil edilmesini öngören kıtanın ortak reform pozisyonunu oluşturuyor.

Barış ve güvenlik gündemi

Öte yandan bildiride tarafların Sahel, Büyük Göller, Afrika Boynuzu, Sudan, Güney Sudan ve Libya'daki gelişmeleri ele aldığına işaret edildi.

Afrika öncülüğündeki barış girişimlerine uluslararası desteğin artırılması, AfB öncülüğündeki barış destek operasyonlarının sürdürülebilir finansmanının sağlanması ve BM Güvenlik Konseyinin 2719 sayılı kararının etkin şekilde uygulanmasının önemine değinildi.

Taraflar ayrıca uluslararası hukuka ve BM Şartı'na bağlılıklarını teyit ederken, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve sağlık alanlarında işbirliği

Bildiride, gıda güvenliği, tarım, enerji, altyapı, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Taraflar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Uganda'daki Ebola salgınlarına karşı Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) çalışmalarına desteğin artırılmasını da kararlaştırdı.

Son olarak AfB ile Rusya, 28-29 Ekim'de Moskova'da düzenlenecek 3. Rusya-Afrika Zirvesi öncesinde 2027-2029 dönemini kapsayacak yeni işbirliği eylem planının hazırlanması ve yılda en az bir kez üst düzey siyasi istişare yapılması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Afrika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Afrika'ya BM Desteği - Son Dakika

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