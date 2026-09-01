Rusya'dan Almanya'ya Leipzig-Halle İHA krizinde yanıt: Berlin'e sert suçlama - Son Dakika
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Rusya'dan Almanya'ya Leipzig-Halle İHA krizinde yanıt: Berlin'e sert suçlama

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararları 'uydurma gerekçe' olarak nitelendirerek, Moskova'nın tüm kararlara yanıt vereceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya'nın gerginliği artırma yolunu izlediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki insansız hava aracı (İHA) olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara karşılık vereceklerini belirterek, " Berlin, uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih etti." dedi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Zaharova, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi.

Zaharova, Almanya'nın İHA olayıyla ilgili kanıt sunmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Berlin, uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih etti. Ortaya herhangi bir ciddi kanıt konulmadı çünkü kanıt yok ve olamaz. Bir bahane uydurdular. Buna karşın Berlin, Ukrayna krizini körükleyerek, sivillere yönelik terör eylemlerine karıştı. Rus Evi, Berlin'i uzun zamandır rahatsız ediyordu. Bu nedenlerle harekete geçmek için bahane aradılar. Moskova, Rusya'ya karşı alınan tüm kararlara yanıt verecek."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu yorumlamak zor çünkü böylesine ciddi suçlamaların kanıtlarla desteklenmesi lazım. Herhangi bir kanıt ortaya konulmadı. Almanya, gerginliği artırma yolunu izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya hükümeti, bugün, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Almanya'ya Leipzig-Halle İHA krizinde yanıt: Berlin'e sert suçlama - Son Dakika

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