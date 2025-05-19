Rusya'dan Amnesty International'a Yasak

Rusya Başsavcılığı, Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) "istenmeyen örgüt" ilan edilmesine yönelik karar aldı.

Başsavcılık, Uluslararası Af Örgütü'nün Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu örgütün Rusya'ya karşı projeler yürüttüğü ve Ukrayna'yı desteklediği belirtilen açıklamada, " Londra'da kayıtlı uluslararası sivil örgütü Amnesty International Limited'in Rusya'daki faaliyetlerinin 'istenmeyen' olarak tanınması yönünde karar alındı." ifadelerine yer verildi.