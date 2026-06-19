Rusya'dan Gazze'deki Ateşkese Eleştiri - Son Dakika
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Rusya'dan Gazze'deki Ateşkese Eleştiri

19.06.2026 01:13
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BM temsilcisi, Gazze'deki ateşkesin sivil güvenliği sağlamadığını vurguladı ve yardım çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sivillerin güvenliği için "bir garantiye dönüşmediğini" belirtti.

Evstigneeva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Filistin Sorunu da Dahil Olmak Üzere Orta Doğu'daki Durum" adıyla düzenlenen oturumda konuştu.

Gazze Sağlık Bakanlığının raporlarını paylaşan Evstigneeva, 10 Ekim 2025'te ateşkesin ilan edilmesinden bu yana 1005 Filistinlinin öldüğünü, 3-10 Haziran'da ise 39 Filistinlinin öldüğünü, 199 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Evstigneeva, "Ateşkes, Gazze'deki sivillerin güvenliği için bir garantiye dönüşmedi." ifadesine yer verdi.

İsraillilerin Gazze Şeridi'nin yüzde 70'ini ele geçirme niyetinden açıkça bahsettiklerini vurgulayan Rus diplomat, "Bu tür eylemler, Trump planının daha fazla uygulanmasını tehlikeye atıyor ve Filistin tarafındaki çıkmazdaki müzakereler için boşuna sorumluluk üstlenmenin anlamsızlığını gösteriyor." dedi.

Evstigneeva, Gazze'ye gönderilen yardım konvoylarında yaşanan gecikme ve ek denetimlere işaret ettiği konuşmasında, kritik öneme sahip malların ithalatına getirilen kısıtlamalara yönelik rahatsızlığını dile getirdi.

Filistin için yapılan 4,1 milyar dolarlık insani yardım çağrısının sadece yüzde 15'inin karşılandığı bilgisini paylaşan Evstigneeva, "Bu uygulamalar, ortakların hayati önem taşıyan hizmetleri kısmak zorunda kaldığı anlamına geliyor. Burada en büyük mağdurlar çocuklar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Estigneeva, Gazze'deki okul çağındaki çocukların mağduriyetine de değinerek, "İnsani yardımın ulaştırılmasının, siyasi taleplerin yerine getirilmesi şartına bağlanmaması gerektiğini vurguluyoruz. İnsani yardımın ulaştırılması, uluslararası insancıl hukuk uyarınca çatışmanın tarafları için bir yükümlülüktür." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Gazze'deki Ateşkese Eleştiri - Son Dakika

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