Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na demir attı - Son Dakika
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Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na demir attı

Rusya\'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı\'na demir attı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı. Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine 790 yolcu ve 440 kişilik mürettebatıyla gelen gemi, ilçe yetkilileri tarafından karşılandı. Turistlere limanda Rusça broşürler dağıtıldı ve daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldılar. Bazı turistler Safranbolu ilçesine giderek tarihi evleri ziyaret etti, bazıları ise hediyelik eşya dükkanlarını gezdi. Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği belirtildi.

22.05.2024 14:19
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine 790 yolcu ve 440 kişilik mürettebatıyla gelen gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, limanın çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçilerin bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları da tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Bazı turistler de ilçede hediyelik eşya dükkanlarını gezerek alışveriş yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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