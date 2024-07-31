Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na demirledi - Son Dakika
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Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, İstanbul'un ardından Bartın'ın Amasra ilçesine demir attı. 982 yolcu ve 469 kişilik mürettebatıyla gelen gemi, Amasra'yı tanıtan broşürlerle karşılandı. Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek. Bazı turistler ise Safranbolu'ya hareket etti. Kruvaziyer akşam Samsun'a doğru yol alacak.

31.07.2024 10:39
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

İstanbul'un ardından, Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 982 yolcu ve 469 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcularını, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ile diğer yetkililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Bazı turistler de tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine hareket etti.

Kruvaziyerin akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na demirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na demirledi - Son Dakika
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