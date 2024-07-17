Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ikinci seferini yaptı - Son Dakika
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Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ikinci seferini yaptı

Rusya\'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı\'na ikinci seferini yaptı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na temmuz ayının ikinci seferini gerçekleştirdi. Gemi, Bartın'ın Amasra ilçesine 845 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla geldi. Karşılamada Amasra Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer hazır bulundu. Limanda işlemleri tamamlandıktan sonra turistlere Bartın ve Amasra'yı tanıtan broşürler dağıtıldı. Ziyaretçiler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi yerleri gezmeyi tercih etti. Bazı turistler ise tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesine gitti. Kruvaziyer gemisi akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecektir. Kruvaziyer, temmuz ayı turlarını 31 Temmuz'daki seferiyle tamamlayacak.

17.07.2024 14:39
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na temmuz ayının ikinci seferini yaptı.

İstanbul'un ardından Bartın'ın Amasra ilçesine 845 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Limanda işlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Bartın ve Amasra'yı tanıtan broşürler verildi.

Ziyaretçilerden bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

???????Kruvaziyer, Amasra'ya temmuz ayı turlarını 31 Temmuz'daki seferiyle tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ikinci seferini yaptı - Son Dakika

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