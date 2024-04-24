Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ulaştı - Son Dakika
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Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ulaştı

Rusya\'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı\'na ulaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı. 898 yolcu ve 438 kişilik mürettebatıyla gelen gemi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Turistlere Amasra'yı tanıtan broşürler verildi ve daha sonra tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldılar. Sezonun ikinci kruvaziyeri ise akşam Samsun'a hareket edecek.

24.04.2024 11:03
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm kenti Amasra ilçesine 898 yolcu ve 438 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

İstanbul üzerinden Amasra'ya ulaşan sezonun ikinci kruvaziyerinin, akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Bartın'ın sahil kenti Amasra'ya geçen yıl kruvaziyer seferleriyle 16 bin 974 Rus turist gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ulaştı - Son Dakika

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