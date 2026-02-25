Rusya'dan İngiltere ve Fransa'ya Nükleer Suçlama

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Rusya, istihbarat çalışmaları neticesinde İngiltere ve Fransa'nın Kiev'e nükleer silah sağlama hazırlığının ortaya çıkarılması üzerine iki ülkeyi nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini kökten tehdit etmekle suçladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov salı günü yaptığı açıklamada, "Bu bilgi son derece önemli" dedi. Bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normlarının ağır bir ihlali diye niteleyen Peskov, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde bu bilgiyi dikkate alacaklarını söyledi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'ya karşı tek başına zafer diye tanımladıkları şeyi kazanma şansının çok az olduğunu düşünen Londra ve Paris'in, bu nedenle Kiev'e nükleer silahlar veya ilgili yetenekler transfer etmeyi planladığı ifade edilmişti. Almanya'nın "tehlikeli bir girişim" şeklinde nitelendirdiği bu girişime katılmayı reddettiği de kaydedildi.

Açıklamada Londra ve Paris'in, Avrupa'nın nükleer ile ilgili bileşen ve teknolojilerinin gizli transferi de dahil olmak üzere bu silahların ve ilgili fırlatma sistemlerinin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştığı da belirtildi.