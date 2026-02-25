Rusya'dan İngiltere ve Fransa'ya Nükleer Suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan İngiltere ve Fransa'ya Nükleer Suçlama

25.02.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Kiev'e nükleer silah sağlama planlarını uluslararası hukuku ihlal olarak nitelendirdi.

MOSKOVA, 25 Şubat (Xinhua) -- Rusya, istihbarat çalışmaları neticesinde İngiltere ve Fransa'nın Kiev'e nükleer silah sağlama hazırlığının ortaya çıkarılması üzerine iki ülkeyi nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini kökten tehdit etmekle suçladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov salı günü yaptığı açıklamada, "Bu bilgi son derece önemli" dedi. Bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normlarının ağır bir ihlali diye niteleyen Peskov, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde bu bilgiyi dikkate alacaklarını söyledi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya'ya karşı tek başına zafer diye tanımladıkları şeyi kazanma şansının çok az olduğunu düşünen Londra ve Paris'in, bu nedenle Kiev'e nükleer silahlar veya ilgili yetenekler transfer etmeyi planladığı ifade edilmişti. Almanya'nın "tehlikeli bir girişim" şeklinde nitelendirdiği bu girişime katılmayı reddettiği de kaydedildi.

Açıklamada Londra ve Paris'in, Avrupa'nın nükleer ile ilgili bileşen ve teknolojilerinin gizli transferi de dahil olmak üzere bu silahların ve ilgili fırlatma sistemlerinin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler üzerinde çalıştığı da belirtildi.

Kaynak: Xinhua

İngiltere, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Fransa, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan İngiltere ve Fransa'ya Nükleer Suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:31:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Rusya'dan İngiltere ve Fransa'ya Nükleer Suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.