Rusya'dan İngiltere'ye Savaş Suçlaması

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Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söyledi.

Kelin'in, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamalara ilişkin bir bölüm yayımlandı.

Mülakatın yayımlanan bir dakikalık bölümünde Kelin, "İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil mi oldu?" sorusuna yanıt vererek, "Kesinlikle. İngiltere, şu an bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı." diye konuştu.

Kelin, Rusya'ya farklı ülkelerin ekipman ve personel desteği verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Birçok yabancı ülkeden yabancı asker Ukrayna tarafında savaşıyor. Kursk bölgesinde Polonya askerleri tarafından giyilen üniformaları giyen Polonyalı bir birlik gördük." ifadesini kullandı.

Rus Büyükelçi Kelin'in açıklamaları, İngiliz basınına dün yansıyan, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanıldığı haberinin ardından geldi.

İngiltere basınına göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar bulduğunu açıklamıştı.

Rusya, Storm Shadow füzeleri dışında ABD yapımı Kara Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) de Ukrayna tarafından Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlenen saldırıda kullanıldığını bildirmişti.

Büyükelçi Kelin'in mülakatının tamamı İngiltere saatiyle 17.00'den (TSİ 20.00) sonra yayımlanacak.