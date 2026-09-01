Rusya'dan Japonya'ya barış ilkeleri uyarısı: Tokyo'nun askerileşme adımları endişe verici - Son Dakika
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Rusya'dan Japonya'ya barış ilkeleri uyarısı: Tokyo'nun askerileşme adımları endişe verici

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'yı Anayasası'ndaki barış ilkelerine uymaya çağırarak, Tokyo'nun yeniden askerileşme adımlarının endişe verici olduğunu söyledi. Zaharova, ayrıca Kiev yönetiminin terör örgütüne dönüştüğünü belirterek, Avrupa'nın dondurulan Rus varlıklarını kullanmasını hırsızlık olarak niteledi ve Baltık bölgesinde gerginlik yaratan ülkelere yıkıcı yanıt verileceği uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'ya "barış ilkelerine uyma" çağrısında bulunarak, " Tokyo'nun, ülkesini yeniden askerileştirme yönündeki adımları endişe verici." dedi.

Sözcü Zaharova, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve maddi destek sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Zaharova, "Kiev yönetimi, Batı'nın sağladığı silahlar ve finansal destekle Rusya'daki sivillere yönelik terör eylemlerini sürdürüyor. Ukrayna'yı finanse eden ülkelerin sivil altyapıya yönelik saldırılara sessiz kalması ise bu ülkeleri doğrudan suç ortağı haline getiriyor." dedi.

Zaharova, Kiev yönetimini, terör örgütü DEAŞ ile kıyaslayarak, "Kiev yönetimi, terör örgütü haline dönüştü." diye konuştu.

Rusya'nın saldırılar düzenlemesi nedeniyle daha önce yabancı misyon çalışanları ve uluslararası örgüt temsilcilerine Kiev'i derhal terk etme çağrısında bulunduğunu anımsatan Zaharova, bu çağrının geçerli olduğunu söyledi.

"Avrupa'nın, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna için kullanması hırsızlık"

Zaharova, Avrupa'nın, dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna için kullanmasının "hırsızlık" olduğunu vurgulayarak, "Bu, yasa dışı bir eylem. Bu, etik normların çiğnenmesinden ziyade doğrudan bir suçtur. Bu suçun bir cezası olacak. Bunu destekleyenler de suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkelerin Baltık bölgesindeki durumu gerginleştirmeye çalıştığına dikkati çeken Zaharova, "Rusya'nın bu maceraları başlatacak ülkelere vereceği karşılık, yıkıcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Japonya'yı barış ilkelerine uymaya çağırıyoruz"

Zaharova, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmeyi reddettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tokyo'nun, ülkesini yeniden askerileştirme yönündeki adımları endişe verici. Japonya, Rusya'dan yasa dışı toprak talebinde bulunuyor. Japonya'yı Anayasası'nda yer alan barış ilkelerine uymaya çağırıyoruz. Kuril Adaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları doğrultusunda, müttefik devletler arasındaki anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde Rusya'nın eline geçti. Rusya'nın bu topraklar üzerindeki egemenliği ve yargı yetkisi tartışılmaz."

Japonya, ABD ve Avustralya'nın 8-24 Eylül'de "Orient Shield" isimli askeri tatbikat düzenleyeceğini dile getiren Zaharova, bu tatbikatın, Rus sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşeceğine dikkati çekti.

Zaharova, "Japonya tarafına, Uzak Doğu sınırlarında kışkırtıcı askeri eylemlerde bulunmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu açıkça bildirildi." ifadesini kullandı.

Sözcü Zaharova, söz konusu tatbikat esnasında Amerikan yapımı "Typhon" füze sistemlerinin Rus sınırlarına yakın bölgelere konuşlandırılmasına karşı gerekli önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Japonya'ya barış ilkeleri uyarısı: Tokyo'nun askerileşme adımları endişe verici - Son Dakika

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