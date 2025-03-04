Rusya'dan Japonya'ya Giriş Yasağı

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MOSKOVA, 4 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi dahil 9 Japon vatandaşının ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, bu kararın Tokyo'nun "Rusya'ya yönelik devam eden sözde yaptırım tedbirlerine" yanıt olarak alındığı ifade edildi.

Ülkeye girişi yasaklananlar arasında Japonya'nın Ukrayna Büyükelçisi Nakagome Masaşi ve eski Ukrayna Büyükelçisi Matsuda Kuninori de bulunuyor.