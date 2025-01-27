Rusya'dan Moldova'ya Protesto Notası - Son Dakika
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Rusya'dan Moldova'ya Protesto Notası

Rusya, Moldova'nın büyükelçisi hakkında sınır dışı çağrılarına karşı protesto notası gönderdi.

27.01.2025 18:48
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'ya, Rus Büyükelçisi'ni sınır dışı etme yönündeki çağrılar gerekçesiyle protesto notası gönderdi.

Bakanlığın açıklamasında, Moldova'daki bir siyasi partinin, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisini suçlayarak, sınır dışı etme ve Büyükelçiliğin faaliyetlerini kısıtlama yönünde çağrılar yaptığı belirtildi.

Bu sebeple, Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağırıldığı ve Büyükelçi'ye protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, "Moldova tarafından, Büyükelçimize yöneltilen asılsız suçlamaların yalanlaması istenildi. 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere uyulması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya'nın Moldova'ya doğal gaz tedarikine dair gizli nota verdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi'ye, söz konusu notanın Moldova tarafınca yayımlanması nedeniyle de protesto notası verildi. Bu olayı, Moldova diplomasisine güveni sarsan, Kişinev ile diplomatik kanallar aracılığıyla yapılan etkileşimin güvenilirliğini sorgulayan, dostça olmayan adım olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

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