Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.
Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 1047 yolcu ile 444 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.
Gemide bulunan çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi mekanların yanı sıra Amasya'yı gezecek.
Geminin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Rus Kruvaziyeri Astoria Grande, Samsun Limanı'na Demir Attı - Son Dakika
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