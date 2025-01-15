Rusya'dan Ukrayna Altyapısına Saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus birliklerin cephedeki pozisyonlarını iyileştirdiği ve Donetsk bölgesindeki Ukrayinka yerleşim birimini ele geçirdiği aktarılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerinin çalışmasını sağlayan kritik öneme sahip gaz ve enerji altyapısına saldırı düzenledi. Saldırı hedefe ulaştı. Tüm hedefler vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 480 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 539 tank ve zırhlı araç, 1509 çok namlulu roketatar, 20 bin 630 obüs ve havan topu ile 30 bin 305 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın, Rus toprağı Bryansk bölgesine Batı yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve Fırtına Gölgesi (Storm Shadow) seyir füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu ve buna cevap verileceğini duyurmuştu.

ABD ile İngiltere'nin, geçen yıl Ukrayna'ya "Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiği" bildirilmişti.