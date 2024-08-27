Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 6 ölü - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 6 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna topraklarına düzenlenen geniş çaplı hava saldırıları devam ediyor.

27.08.2024 20:28
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- Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 6 ölü

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, dün Ukrayna topraklarına düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarına gece saatlerinde de devam etti. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Zaporijya'ya gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Kryvyi Rih kentinde bir füzenin otele isabet etmesi sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu 6 dükkan, 4 bina ve 8 otomobil hasar gördü.

Rusya yüzlerce füze fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın en az 127 füze ve 109 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk fırlatılan 102 füze ve 99 İHA'nın düşürüldüğünü ifade ederek saldırıyı Rusya'nın "en büyük" saldırısı olarak nitelendirmişti. Ukraynalı yetkililer saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı "çirkin" olarak nitelendirirken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise bunun "korkakça" bir saldırı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 6 ölü - Son Dakika
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