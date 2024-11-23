Rusya'dan Uzayda Silah Uyarısı

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MOSKOVA, 23 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın devlete bağlı uzay şirketi Roscosmos'un başkanı Yury Borisov, herhangi bir ülkenin uzayı askerileştirmeye ve silah konuşlandırmaya kalkışması halinde Rusya'nın buna "karşılık vereceğini" söyledi.

Borisov, cuma günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Rusya, uzaya herhangi bir silahın konuşlandırılmasına karşı tutumunu kesin ve tutarlı bir şekilde sürdürmektedir" dedi.

Borisov, Rusya'nın bu tür kabiliyetlere sahip olmasına rağmen, uzaya silah yerleştiren ilk ülke olmayacağını ve büyük ölçüde uzayın barışçıl kullanımını sağlayan 1967 Dış Uzay Anlaşması'na bağlı olarak hareket ettiğini vurguladı.

Borisov, "Uzay araçlarına ve genel olarak uzaydaki nesnelere yönelik tehditleri ortadan kaldıracak kapsamlı, yasal olarak bağlayıcı bir belgenin geliştirilmesini ve tüm silahların uzaydan kaldırılmasını savunmaya yönelik söylemlerimizi her daim tüm uluslararası platformlarda dile getiriyoruz" dedi.