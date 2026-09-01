Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'yi dış politika ve ekonomide ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin dış politika ve ekonomi alanlarında Rusya için ayrıcalıklı ortaklardan biri olduğunu söyledi. Putin'in bu açıklaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparken, iş birliğinin sürdürüleceği mesajını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin: " Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'yi dış politika ve ekonomide ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?