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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Batılı istihbarat servisleri Ukraynalı sabotajcıları eğitiyor - Son Dakika
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Batılı istihbarat servisleri Ukraynalı sabotajcıları eğitiyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Batılı istihbarat servislerinin, Rusya'nın nükleer santrallerine yönelik provokasyonlar gerçekleştirmeleri için Ukraynalı sabotajcıları eğittiğini söyledi. Narışkin, Batılı istihbarat servislerinin Rusya Federasyonu'ndaki nükleer santrallere yönelik provokasyonlarda bulunmak gibi planları olan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarını eğittiğini belirtti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Batılı istihbarat servisleri Ukraynalı sabotajcıları eğitiyor
26.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:24
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MOSKOVA, 26 Ocak (Xinhua) -- Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Batılı istihbarat servislerinin, Rusya'nın nükleer santrallerine yönelik provokasyonlar gerçekleştirmeleri için Ukraynalı sabotajcıları eğittiğini söyledi.

Narışkin, Cuma günü RIA Novosti Haber Ajansı'na verdiği söyleşide, "Başta İngiliz MI6 olmak üzere Batılı istihbarat servislerinin, Rusya Federasyonu'ndaki nükleer santrallere yönelik provokasyonlarda bulunmak gibi planları olan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarını eğittiği örnekler verebilirim" dedi.

Rusya'nın geçtiğimiz yıl bazı Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarını etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2023'te yaptığı açıklamada söz konusu sabotaj gruplarından birinin tutuklanan üyelerinin, İngiliz eğitmenlerce eğitildiklerini itiraf ettiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Batılı istihbarat servisleri Ukraynalı sabotajcıları eğitiyor - Son Dakika
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