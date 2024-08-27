Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar Nükleer Silahla Oynuyor - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar Nükleer Silahla Oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın nükleer silah kullanımı konusunda oynadığını belirterek eleştirilerde bulundu. Lavrov ayrıca Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki duruma da değindi.

27.08.2024 17:16
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin nükleer silahın kullanımına dair doktrinin belirlendiğini belirterek, "Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor. Onlar (Amerikalılar) da küçük çocuklar gibi mumlarla oynuyor." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, "Burada uygulanan şiddetin durdurulması, insani sorunların çözümüne önem verilmesi, insanların normal hayata dönüşü ile sorunları çözerken de bölgede olanların temel nedenlerinin unutulmaması gerekiyor. Burada, Filistin devletinin oluşturulması söz konusu." diye konuştu.

Lavrov, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına karşılık verdiğine dikkati çekerek, "Ancak, buna karşı toplu ceza vermek yasa dışı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, "Gazze'de sadece teröristlerin olduğu" yönünde açıklama yaptığına işaret eden Lavrov, buna benzer değerlendirmelerin "tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Yahudilerin de acı çektiği ideolojiden kaçınmak lazım." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereleri de değerlendiren Lavrov, bazı ilgili tarafların ateşkesin sağlanmasını istemediğini söyledi.

Lavrov, "Herkesin ateşkese ihtiyacı olmadığına dair güçlü bir izlenim var. Daha fazlası: bu süreçte bazı tarafların, gelecekte dünyanın siyasi alanında değişikliklerin yaşanacağına güvenerek, durumu şiddet seviyesinde tutmak için çatışmaları sürdürüyor." şeklinde konuştu.

İsrail tarafının, ABD'de düzenlenecek başkanlık seçiminin sonuçlarını beklediğini dile getiren Lavrov, Gazze'de 40 binden fazla sivil hayatını kaybettiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.

"Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istemiyor"

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan "Storm Shadow" füzelerini Rus topraklarını vurması için izin istediği yönündeki iddiaları değerlendirerek, "Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlık. Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istemiyor." dedi.

Rusya'nın nükleer silahın kullanımına dair doktrini olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Doktrinimiz belirleniyor. Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor. Onlar (Amerikalılar) da küçük çocuklar gibi mumlarla oynuyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın çıkarları doğrultusunda Ukrayna ile ilgili hedeflerine ulaşacaklarını dile getiren Lavrov, Ukrayna ile müzakere masasına ültimatomsuz oturabileceklerini söyledi.

"Durov birilerinin tavsiyesi üzerine gözaltına alındı"

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının Rusya ve Fransa arasındaki ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, ifade ve bilgi özgürlüğü açısından da Fransa ile ilişkilerin en düşük seviyede olduğunu kaydetti.

Lavrov, Telegram uygulamasının korunaklı olduğunu belirterek, "Durov, açıkça birilerinin tavsiyesi üzerine gözaltına alındı ve Telegram'ın şifreleme kodlarına erişilmesi amacıyla korkunç cezayla tehdit edildi. Fransızlar bunu eylemleriyle gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde barış ve istikrarın sağlanmasından yanayız"

Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ise Yemen meselesinin çözümü için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Ülkemizde barış ve istikrarın tesis edilmesi ana hedefimiz." dedi.

Filistin'deki gelişmelerde endişeli olduklarını dile getiren Zindani, şunları kaydetti:

"Buradaki durum, Yemen dahil tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor. Husilerin attığı adımlar, gerginliği artırıyor, uluslararası yük taşımacılığını engelliyor. Bölgede ve Gazze Şeridi'nde barış ve istikrarın sağlanmasından yanayız. Filistin meselesinin adil çözümünden ve İsrail'in saldırganlığının sonlandırılmasından yanayız."

Bakan Zindani, Kızıldeniz'deki durumun gergin olduğunu ve bunun dünyadaki güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar Nükleer Silahla Oynuyor - Son Dakika

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