Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın adil müzakereleri reddettiğini söyledi - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın adil müzakereleri reddettiğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı\'nın adil müzakereleri reddettiğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin 'adil' müzakerelerin yapılmasını reddettiğini belirterek 'Kimseyle gizli müzakereler yapmıyoruz.' dedi. Lavrov, Belarus ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna krizine ve Avrupa'daki güvenlik sisteminin çöküşüne yol açan eylemlerini kınadıklarını ve Avrasya bölgesinde eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

24.06.2024 23:19
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin "adil" müzakerelerin yapılmasını reddettiğini belirterek "Kimseyle gizli müzakereler yapmıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus'a ziyaret gerçekleştiren Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Sergey Aleynik ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Aleynik ile görüşmede, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma ve güvenliğiyle ilgili ortak alanın oluşturulmasının önemine işaret ettiklerini aktararak "Belarus'ta konuşlanan bölgesel askeri birlik güçleri, Rus savunma sistemleri ve taktik nükleer silah, söz konusu alanlardaki sorunların çözümünü sağlıyor ve Batı'da ortak sınırlarımızı koruyor." dedi.

"Batılı ülkelerin, Ukrayna krizine ve Avrupa'daki güvenlik sisteminin çöküşüne yol açan eylemlerini kınadıklarını" belirten Lavrov, Avrasya bölgesinde eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Belarus'un "21. yüzyılda eşitlilik ve çok kutupluluklar ilgili Avrasya bildirgesinin" oluşturma yönündeki girişimini dost birliklere destekleme çağrısını yapan bir belge ile Rusya ve Belarus'un birlik entegrasyon sürecinde dış siyastinin ana hatlarını belirleyen ortak bildiri imzaladıklarını dile getirdi.

"Batı'nın Ukrayna konusunda yaptığı her şey ültimatom niteliğinde"

"ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarını vurma izni vermesiye Rusya'ya ültimatom koyup koymadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Batı'nın, Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasından bu yana meselenin siyasi ve diplomatik yollarla çözüm süreci, genişleyen silah sevkiyatı dahil açıkladığı ve uyguladığı herşey ültimatom niteliğinde. Tüm bunları, yalnızca Batı'nın ültimatomuyla karşı karşıya kaldığımız durum bağlamında değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilerideki adımlara ilişkin kararları da bundan kaynaklanıyor."

Bakan Lavrov, Putin'in, 14 Haziran'da "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde yaptığı teklifin olumsuz karşılandığını söyledi.

Ukrayna ile müzakere konusuna değinen Lavrov, "Kimseyle gizli müzakereler yapmıyoruz. Batı, adil müzakerelerin yapılmasını reddediyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmalara başka ülkelerin de dahil olma ihtimalini değerlendiren Lavrov, bunun gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

"Batı'nın yaptırımlarına yanıt vermeye devam edeceğiz"

Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik de Batı'nın Belarus ile Rusya'ya yönelik yasa dışı yaptırım uyguladığını ve buna gerekli şekilde yanıt vermeye devam edeceklerini belirtti.

Polonya ile sınır konularıyla ilgili diyaloğa açık olduklarını dile getiren Aleynik, "Gerginliğin azaltılmasının tek yolu diyalog. Eğer Polonya buna hazırsa bu konuları istişare etmeye hazırız. Elbette bu, eşit ve karşılıklı saygı ilkeleri doğrultusunda olmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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