Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması gerektiğini belirterek, "Gazze Şeridi benzeri görülmemiş şiddet dalgasıyla sarsıldı." dedi.
Lavrov, başkent Moskova'da Filistin temsilcileri ile yaptığı toplantıda konuştu.
Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, Gazze'de son aylarda yaklaşık 30 bin kişinin öldüğünü ve bunların birçoğunun sivil kadın ve çocuk olduğunu, yaralanan kişi sayısının da 70 bini geçtiğini belirterek, "İnsani felaketin boyutu genişliyor." ifadesini kullandı.
Lavrov, "Gazze Şeridi, benzeri görülmemiş şiddet dalgasıyla sarsıldı. Bu, ABD'nin tek başına arabuluculuk rolünü üstlenme girişimi nedeniyle Orta Doğu meselesi çözüm sürecinde yaşanan durgunluk sonucu oldu. ABD, bölge ülkelerinin yıllardır çarpıtılan ve tatmin edilmeyen çıkarlarına önem vermiyor. Elbette, (Gazze'de) akan kanın durdurulması öncelikli." şeklinde konuştu.
ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili kararların alınmasını engellediğini söyleyen Lavrov, Filistin ile İsrail arasında doğrudan diyaloğun sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.
Lavrov, Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirterek, "Filistinliler, 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan devlet kurma hakkını kullanmalı ancak uluslararası hukuka dayalı adil bir yaklaşım, bölgede sürdürülebilir barışı sağlayabilir." diye konuştu.
Filistinliler arasında birliğin sağlanmasının önemine işaret eden Lavrov, kimsenin buna engel koymadığını söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yeni kabine kurma çalışmalarında başarılar dileyen Lavrov, yeni kabinenin Filistin halkının çıkarlarını savunacağı ve görüş ayrılıklarını ortadan kaldıracağı umudunu paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Rusya Dışişleri Bakanı: Gazze Şeridi'nde akan kan durdurulmalı - Son Dakika
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?