Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile telefon görüşmesi yaptı

Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi ile Lavrov ve Bakıri'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada tarafların, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasını kınadığı bildirildi.

"Filistin- İsrail çatışma bölgesinde" hızlı bir tırmanış ve bölgesel durumun büyük ölçüde gerginleşmesi ile dolu siyasi suikastların kabul edilemezliğine ve bu tür eylemlerin son derece tehlikeli sonuçlarına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tür provokasyonların organizatörleri açıkça zaten uzamış olan müzakere sürecini bozmayı umuyorlar ve bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını unutulmaya terk etmek için ABD'yi askeri harekata dahil etmeyi deniyorlar."

Açıklamada Lavrov'un, Gazze Şeridi ve genel olarak Orta Doğu'daki durumu etkileyen istisnasız tüm taraflara, durumun daha da istikrarsızlaşmasına ve sivil halk arasında yeni kayıplara neden olabilecek eylemleri önleme çağrısında bulunduğu aktarıldı.