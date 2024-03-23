Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Moskova'daki terör saldırısını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Bayramov, çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan korkunç terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Bayramov, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına, Rus halkı ve hükümetine taziye dileklerini ileterek, "Terör mağduru bir ülke olarak Azerbaycan, terörün her türlü biçimini ve tezahürünü şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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Digor'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 araç mahsur kaldı. Digor Özel İdaresi ekipleri araçları kurtardı ve yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'da bulunan Rusya vatandaşları, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakıp, mum yaktı. Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelenler, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Olayı duyan ve Rusya'da yaşayan bir vatandaş ise tüm Rus halkının başının sağ olmasını diledi.
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