Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD Kore Yarımadası'nda kaos yaratmayı hedefliyor - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD Kore Yarımadası'nda kaos yaratmayı hedefliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kore Yarımadası'nda kaos yaratmayı ve bölgeyi Orta Doğu'ya dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi. Zaharova, ABD'nin Kore Yarımadası'na yönelik saldırgan siyaset izlediğini belirtti ve bu durumun bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, Zaharova, ABD'nin Japonya'yı da kullanarak Rusya'ya yönelik tehditlere karşı müdahale tedbirleri alacağını belirtti. NATO ülkelerinin nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelerin Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturduğunu ifade eden Zaharova, Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'dan çıkarılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Zaharova, Fransa ve Ermenistan arasında imzalanan askeri teknik işbirliği anlaşmasını da eleştirerek, Paris'in bölgede yeni bir silahlı çatışmayı kışkırttığını ve anlaşmazlıkları kendi çıkarları için kullandığını belirtti. Türkiye ile ise her seviyede etkileşimi sürdürdüklerini ve gündemdeki konuları istişare ettiklerini dile getirdi.

19.06.2024 21:19
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kore Yarımadası'nda "kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu'ya dönüştürmeyi hedeflediğini" söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Kore Yarımadası'na yönelik siyasetini değerlendiren Zaharova, ABD ile Güney Kore'nin nükleer silahlarla ilgili ortak planlama yaptığını belirtti.

Zaharova, "Bu, yalnızca Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı koymakla sınırlı değil, Rusya ile Çin'in stratejik açıdan önlenmesini de amaçlıyor. Nükleer silahın kullanımıyla jeopolitik silahlı çatışma senaryoları üzerinde çalışılması durumu daha gerginleştiriyor, barış ve istikrarı baltalıyor, bölgeyi nükleer felakete sürüklüyor." dedi.

ABD'nin Kore Yarımadası'na yönelik saldırgan siyaset izlediğini belirten Zaharova, "ABD bölgede durumu baltalamayı, kaos yaratmayı, bölgeyi Orta Doğu'ya dönüştürmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, ABD'nin bu amaç doğrultusunda Japonya'yı da kullandığını söyleyerek, "ABD, Güney Kore ve Japonya, Rusya'nın uzak doğudaki sınırlarına yönelik herhangi bir tehdide yeterli müdahale tedbirleriyle karşılaşacağını bilmeli." diye konuştu.

"Amerikan nükleer silahının Avrupa'dan çıkarılması gerekiyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "NATO ülkelerinin nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelere başladığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, bunun Avrupa'nın güvenliği için tehdit yarattığını vurguladı.

Zaharova, "Bu konudaki taleplerimiz değişmedi. Bunların arasında tüm Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'dan çıkarılması ve bu silahların konuşlandırılmasına yönelik altyapının ortadan kaldırılması yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa ve Ermenistan arasında askeri teknik alanında işbirliği anlaşması imzalanmasını da değerlendiren Zaharova, " Paris, Güney Kafkasya'da yeni bir silahlı çatışmayı kışkırtıyor. Paris, ülkeler içindeki veya ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları yalnızca kendi fırsatçı hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor." dedi.

"Türkiye ile her seviyede etkileşimi sürdürüyoruz"

Türk istihbaratının Rusya'ya bilgi vererek Moskova'da bir terör saldırısını önleme konusunda yardımcı olduğu yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu konuyu ancak Rus özel servisinin yorumlayabileceğini söyledi.

Sözcü Zaharova, Türkiye ile her seviyede etkileşimi sürdürdüklerini ve gündemdeki tüm konuları istişare ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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