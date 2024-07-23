Rusya, Donetsk'te İvano-Daryevka'yı ele geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde İvano-Daryevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askerlerinin başarılı eylemlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Aktif operasyonlar sonucunda 'Güney' birliklerinin askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvano-Daryevka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da bugüne kadar 630 uçak, 278 helikopter, 28 bin 269 insansız hava aracı, 554 hava savunma füze sistemi, 16 bin 638 tank ve zırhlı araç, 1382 çok namlulu roketatar sistemi, 12 bin 294 obüs ve havan topu, 23 bin 977 özel askeri aracı imha ettiği aktarıldı.