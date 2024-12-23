Rusya, Donetsk'te Kontrolü Sağladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Storojovoye yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Storojovoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) depolarına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 355 aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 961 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 19 bin 953 obüs ve havan topu ile 29 bin 452 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Lozovaya ve Donetsk bölgesinde Krasnoye yerleşim birimlerinin ele geçirildiğini duyurmuştu.