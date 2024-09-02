Rusya, Donetsk'te Skuçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te Skuçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Skuçnoye yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun uzun menzilli silahlar ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın savunma sanayi ve enerji tesislerine saldırılar düzenlediği belirtildi. Ayrıca, Donbas'ta önemli konumların da ele geçirildiği ifade edildi.

02.09.2024 15:16
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Skuçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın uçak ve roket ürettiği, tamir ettiği, İHA montajı yaptığı ve depoladığı savunma sanayisi tesisleri ile enerji tesislerine grup saldırısı yaptığı belirtilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı geçici noktaların da imha edildiği kaydedildi.

Donbas'ta bazı önemli mevzilerin ve yerlerin ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Merkez askeri birliklerin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Skuçnoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesindeki Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'te Skuçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

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