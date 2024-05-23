Rusya, Donetsk'teki Andreyevka'yı kontrol altına aldı - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'teki Andreyevka'yı kontrol altına aldı

Rusya, Donetsk\'teki Andreyevka\'yı kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Andreyevka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ilerlediği ve Güney askeri birliklerinin Andreyevka'yı kurtardığı belirtildi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yenilgiye uğradığı ve Rus operasyonel taktik hava kuvvetleri, İHA'lar, füze ve topçu birliklerinin eylemleriyle 112 bölgedeki birlik ve teçhizatın vurulduğu ifade edildi. Rus hava savunma sistemlerinin gün içinde 53 insansız hava aracını düşürdüğü ve Ukrayna'ya ait birçok askeri aracın imha edildiği bilgisi de yer aldı.

23.05.2024 15:11
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Andreyevka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ilerlediği aktarılan açıklamada, "Aktif eylemler sonucunda Güney askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Andreyevka yerleşim birimini kurtardı, ayrıca ön cephedeki durumu iyileştirdi." ifadesine yer verildi.

Çasov Yar, Razdolovka ve Konstantinovka yerleşim birimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yenilgiye uğradığı kaydedilen açıklamada, Rus operasyonel taktik hava kuvvetleri, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin eylemleriyle 112 bölgedeki birlik ve teçhizatın vurulduğu bildirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin gün içinde 53 insansız hava aracını düşürdüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 551 İHA, 523 hava savunma füze sistemi, 16 bin 134 tank ve zırhlı araç, 1310 çok namlulu roketatar, 9 bin 771 obüs ve havan topu, 21 bin 935 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'teki Andreyevka'yı kontrol altına aldı - Son Dakika

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