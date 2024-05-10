Rusya, Donetsk'teki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Donetsk'teki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya, Donetsk\'teki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda enerji tesisleri, askeri sanayi işletmeleri ve demiryolu altyapısı hedef alındı. Ayrıca, Rus birliklerinin son bir gündeki eylemleri sonucunda Novokalinovo yerleşim birimi kurtarıldı.

10.05.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Kiev'in 5-10 Mayıs'ta Rusya'daki enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rus ordusunun, deniz ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, Kinjal hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya 27 grup saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bu saldırılarla Ukrayna'nın enerji tesisleri, askeri sanayi işletmeleri ve demiryolu altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, cephanelikleri, yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçları üretim ve onarım atölyeleri, yabancı paralı savaşçı ve nasyonalist birliklerin geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu belirtildi.

Rus birliklerinin son bir gündeki eylemlerine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novokalinovo yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'teki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Donetsk'teki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement