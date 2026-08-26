Rusya, Fransa'nın Seçim İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Rusya, Fransa'nın Seçim İddialarını Reddetti

Rusya, Fransa\'nın Seçim İddialarını Reddetti
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Rusya, Fransa'daki seçimlere müdahale iddialarını asılsız ve siyasi amaçlı buldu.

MOSKOVA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde dile getirilen, Rusya'nın siber saldırılar düzenlediği ve seçimlere müdahale girişimlerinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Salı günkü basın toplantısında, söz konusu iddiaları asılsız ve siyasi amaçlı diye niteleyen Zaharova, "Birçok adayın, seçime yönelik 'zorunlu programları' çerçevesinde 'Rus tehdidi' ile nasıl mücadele edeceklerine yönelik yüksek perdeden açıklamalar yaptıklarını görüyoruz" dedi.

Söz konusu iddialar, Fransa'da seçimlere yönelik yabancı müdahalelerle mücadele eden devlet kurumu Viginum'un değerlendirmelerine dayanıyor. Viginum, bu yaz tespit ettiği çeşitli dezenformasyon saldırılarını "Rus yanlısı" ağlarla ilişkilendiriyor.

17 Temmuz'da Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya Maslahatgüzarı Aleksandr Zezyulin suçlamaları reddederek iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güncel, Fransa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Fransa'nın Seçim İddialarını Reddetti - Son Dakika

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