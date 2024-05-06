Rusya, Fransa'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımını eleştirdi - Son Dakika
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Rusya, Fransa'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımını eleştirdi

Rusya, Fransa\'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımını eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ukrayna konusunda 'yıkıcı' yaklaşım sergilediğini ve bunun, Ukrayna meselesinin büyümesine yol açtığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu açıklamıştı.

06.05.2024 21:41
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Ukrayna konusunda "yıkıcı" yaklaşım sergilediğini ve bunun, Ukrayna meselesinin büyümesine yol açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğu yönünde açıklamalar yaptığı anımsatıldı.

Bu nedenle, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Büyükelçi'ye Paris'in, meselenin büyümesine yol açan yıkıcı ve kışkırtıcı yaklaşımına dair yaptığı değerlendirmelerini aktardı. Fransız yetkililerin, Batılı askeri birliklerini Ukrayna'ya gönderme ihtimaline ilişkin sorumsuz açıklamalarla Rusya için stratejik belirsizlik yaratma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılacak."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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