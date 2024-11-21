Rusya: İngiltere Savaşta Doğrudan Müdahil

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Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söyledi.

Kelin, İngiliz Sky News kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya verilen yabancı silahların Rusya topraklarında kullanılmayacağına ilişkin kendilerine güvence verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını kaydetti.

Bunun bölgede tansiyonu yükselttiğini ve nükleer güçleri karşı karşıya getirdiğini belirten Kelin, "İngiliz tarafından defalarca güvence aldık. Füzelerin yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılacağına dair yazılı nota da var. Bu, bizim kasıtlı olarak kandırılmamız demektir." ifadelerini kullandı.

Kelin, "İngiltere bu savaşa doğrudan müdahil mi oldu?" sorusuna yanıt vererek, "Kesinlikle. İngiltere, şu an bu savaşa doğrudan müdahil oldu. Bu savaş NATO ve İngiliz personelin müdahalesi olmadan olmazdı." diye konuştu.

Büyükelçi Kelin, Rusya'ya farklı ülkelerin ekipman ve personel desteği verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Birçok yabancı ülkeden yabancı asker Ukrayna tarafında savaşıyor. Kursk bölgesinde Polonya askerleri tarafından giyilen üniformalı bir birlik gördük." dedi.

"Kuzey Koreli askerlere dair kimse kanıt sunmadı"

Rusya'nın nükleer silah kullanma eşiğini düşürmesine de değinen Kelin, nükleer yanıt doktrininin Ukrayna'yla devam eden savaşın gerçeklikleri göz önünde bulundurularak güncellendiğini anlattı.

Batılı uzmanların bunu dikkatlice incelemesi ve risk değerlendirmesi yapması gerektiğine dikkati çeken Kelin, Rusya halkının da bu konuda hükümetine destek verdiğini kaydetti.

Kelin, nükleer silahların kullanılmasına ilişkin, "Güvenlik konseyimiz tarafından durum ciddi şekilde incelenecek ve Devlet Başkanı (Vladimir Putin) karar verecek. Tabii ki Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin değerlendirilmesinden sonra sorumlu, somut ve uygun bir yanıt olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiliz silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarını vurmakta kullanılmasına işaret eden Kelin, "Sorumsuz İngiliz ve ABD kararlarına yanıt vermek için farklı ihtimaller var." diyerek Rusya'nın birçok kırmızı çizgisinin ihlal edildiğini vurguladı.

Bölgede gerginliğin savaşla değil 2014'te başladığını öne süren Kelin, Kuzey Koreli askerlerin Rusya saflarında savaştığı konusunda ise "Bu konuda kimse kanıt sunmadı. Pentagon, dün yaptığı açıklamada Kuzey Koreli askerlere dair ellerinde kanıt olmadığını söyledi." diye konuştu.

"Müzakereleri Boris Johnson engelledi"

Rusya'nın savaşın avantajlı tarafı olduğunu savunan Kelin, "Ukrayna'nın daha fazla cephaneye ihtiyacı yok, daha fazla askere ihtiyacı var. Asker eksikleri var, insanlar orduya katılmak istemiyor." dedi.

Kelin, "Batı, Rusya'nın kazanmasına izin verir mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu Batı'ya bağlı değil. Sorun savaş meydanında çözülecek. Bu çok büyük bir hataydı. Biz, Nisan 2022'de sorunları müzakerelerle çözmek için çalıştık, çok da yakındık ancak (eski İngiltere Başbakanı) Boris Johnson bunu engelledi. Kendisi Ukrayna'da yaşananlardan ve can kayıplarından sorumludur. Müzakereleri durdurdu. Ukrayna'ya istemedikleri halde 'Git ve savaş' dedi. Orada yıllardır ölen insanlarda sorumluluk payı var."

Putin'in müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Kelin, Ukrayna'nın tarafsız olması, nükleer silah bulunmaması, azınlık haklarının geri getirilmesi, ırksal ayrımcılığın sona ermesi ve yaptırımların sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Kelin, Rusya'nın ilhak ettiği toprakların Rusya'da kalması gerektiğini de belirtti.

İngiliz füzeleriyle Rusya toprakları vuruldu

Rus Büyükelçi Kelin'in açıklamaları, İngiliz basınına dün yansıyan, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanıldığı haberinin ardından geldi.

İngiltere basınına göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar bulduğunu açıklamıştı.

Rusya, Storm Shadow füzeleri dışında ABD yapımı Kara Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) de Ukrayna tarafından Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlenen saldırıda kullanıldığını bildirmişti.