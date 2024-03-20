Rusya, IOC'un Paris Olimpiyat açılışına katılım yasağına tepki gösterdi - Son Dakika
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Rusya, IOC'un Paris Olimpiyat açılışına katılım yasağına tepki gösterdi

Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmasını yasaklamasına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IOC'un kararını olumsuz olarak nitelendirerek, sporcuların çıkarlarının ihlal edildiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise IOC'nin kararının ırk ayrımcılığını destekleyen bir seviyede olduğunu ve Rusya'yı öfkelendirdiğini ifade etti.

20.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
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Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmasını yasaklamasına tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, IOC'un kararını değerlendirdi.

Kararı "kesinlikle olumsuz" olarak nitelendiren Peskov, "Bu, olimpiyat fikrinin yok edilmesidir. Bu; sporcuların, olimpiyata katılanların çıkarlarının ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Peskov, IOC'un sporcuları bu yolla korkutarak kendi otoritesini baltaladığını dile getirdi.

Zaharova: "Irk ayrımcılığını destekleyen karar"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Komite'nin kararının, siyasallaştırılmış, aynı zamanda ırk ayrımcılığını destekleyen seviyede bir karar olduğunu belirterek "yasa dışı, adaletsiz ve kabul edilemez" olan bu ayrımcı koşulların Rusya'yı öfkelendirdiğini söyledi.

Zaharova, "Bu kararlar, IOC'nin belirtilen ilkelerden ne kadar uzaklaştığını, ırkçılığa ve Neonazizm'e ne kadar saptığını gösteriyor." dedi.

IOC'den yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için Seine Nehri'nden Eyfel Kulesi'ne doğru teknelerle gidilerek yapılması planlanan açılış töreninde, Rus ve Belaruslu sporcuların yer almayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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