Rusya İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

(ANKARA) - Rusya'nın, İran'daki Rus vatandaşlarının kara sınırından tahliyesi için hazırlık yaptığı bildirildi.
Rus devlet medyasi Ria Novosti'nin aktardığı habere göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Rus vatandaşlarının, kara sınırı üzerinden ülkeden tahliyesi için çalışma yürütüyor.
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