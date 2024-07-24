Rusya, Japon Yöneticilere Giriş Yasağı Getirdi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun devam eden yaptırım kararlarına karşılık aralarında Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın da bulunduğu 13 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" kapsamında Rusya'ya yönelik yaptırımlara devam ettiği hatırlatıldı. Bu yaptırımlara cevap olarak aralarında Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka ve Rakuten şirketinin kurucusu Hiroshi Mikitani'nin de bulunduğu 13 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 13 Japon vatandaşının isimlerine yer verildi.