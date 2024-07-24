Rusya, Japon Yöneticilere Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika
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Rusya, Japon Yöneticilere Giriş Yasağı Getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşılık olarak aralarında Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın da bulunduğu 13 Japon vatandaşına süresiz olarak ülkeye giriş yasağı getirdi.

24.07.2024 10:01
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun devam eden yaptırım kararlarına karşılık aralarında Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın da bulunduğu 13 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" kapsamında Rusya'ya yönelik yaptırımlara devam ettiği hatırlatıldı. Bu yaptırımlara cevap olarak aralarında Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Akihiko Tanaka ve Rakuten şirketinin kurucusu Hiroshi Mikitani'nin de bulunduğu 13 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 13 Japon vatandaşının isimlerine yer verildi.

Kaynak: AA

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