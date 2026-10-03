Rusya, Kiev'de Kuzey Köprüsü'nü ve Gostomel merkezini İHA'larla vurduğunu bildirdi - Son Dakika
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Rusya, Kiev'de Kuzey Köprüsü'nü ve Gostomel merkezini İHA'larla vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Dinyeper üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, Gostomel lojistik merkezini hedef aldığını ve dün 20.00'den bugün 08.00'e kadar 218 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey (Severniy) Köprüsü'nün insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan altyapı tesisleri ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gece İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı aktarıldı.

Kiev bölgesinde ise Ukrayna ordusunun ikmalinde kullanılan malzemelerin depolandığı "Gostomel" lojistik merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında, Odessa Limanı'na Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise dün yerel saatle 20.00'den bugün sabah 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin, Rusya'nın farklı bölgelerinde 218 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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