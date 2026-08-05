Rusya, Kiev'deki Lojistik Merkezlerine Saldırdı - Son Dakika
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Rusya, Kiev'deki Lojistik Merkezlerine Saldırdı

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Rusya, Kiev ve çevresindeki ulaşım ve lojistik merkezlerine hava saldırıları düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Kiev kenti ile Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerine yönelik yoğun saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçları (İHA) için parçalar ile robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı "MLP-Çayka", "Trans-Lojistik" ve "Epitsentr" lojistik merkezleri ile Novaya Poçta (Nova Poşta) terminalinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kiev bölgesinde de İHA parçalarının depolandığı ve sevkiyatının yapıldığı "Terminal Brovarı", "Raben Ukrayna" ve "Brovarı" isimli lojistik merkezlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Odessa kentinin güneyinde denizde askeri yük taşıyan 3 kuru yük gemisinin de vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Kiev'deki Lojistik Merkezlerine Saldırdı - Son Dakika

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