Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi

MİT, PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Hesenzade'nin yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yapmak ve eleman kazandırmakla görevliydi.