Rusya, Kiev ve Jitomir'deki trafo merkezlerini gece İHA'larla vurduğunu açıkladı

Rusya, Kiev ve Jitomir'deki trafo merkezlerini gece İHA'larla vurduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev ve Jitomir bölgelerindeki enerji tesislerine saldırı düzenlendiğini, trafo merkezlerinin vurulduğunu duyurdu. Karadeniz'de askeri yük taşıyan gemi de hedef alınırken Moskova dahil bölgelerde 709 Ukrayna İHA'sı etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Jitomir bölgelerinde enerji tesislerine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Gece Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Saldırı sonucunda Kiev bölgesinde 'Nalivaykovka', Jitomir bölgesinde de 'Çijovka' trafo merkezleri vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Karadeniz'e askeri yük taşıyan bir geminin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 709 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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