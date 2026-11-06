Rusya, Kiev ve Odessa'daki enerji ve liman hedeflerini İHA'larla vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Kiev ve Odessa'daki enerji ve liman hedeflerini İHA'larla vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesindeki Bila Tserkva'da enerji depolama tesisini ve Odessa Limanı'nda bir kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi. Bakanlık, gece boyunca Moskova ve çevresi dahil farklı bölgelerde 142 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki enerji depolama tesisine ve Odessa Limanı'nda bir yük gemisine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna'nın enerji altyapısı ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kiev bölgesindeki Bila Tserkva yerleşim biriminde, Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan bataryalı enerji depolama tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Odessa Limanı'nda Ukrayna'ya hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen malzeme taşıyan kuru yük gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında dün gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve çevresi dahil farklı bölgelerde 142 Ukrayna İHA'sını imha ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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