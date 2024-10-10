Rusya: Kuzey Akım Patlamalarında ABD'nin Rolü Var

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MOSKOVA, 10 Ekim (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2022 yılında Kuzey Akım boru hattında meydana gelen patlamalarda ABD ve İngiltere'nin rolü olduğuna dair ellerinde kanıt olduğunu söyledi.

Zaharova Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya'nın söz konusu kanıtları, koşulları ve soruşturmanın gidişatını dikkate alarak açıklayacağını belirtti.

Sözcü, Moskova'nın ilgili taraflara defalarca soruşturma konusunda işbirliği teklif ettiğini, ancak yanıt alamadığını hatırlattı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere'nin söz konusu patlamalara doğrudan müdahil olduğunu söylemişti.

26 Eylül 2022'de Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım boru hattında, İsveç ve Danimarka yakınlarında Baltık Denizi'nin altında meydana gelen patlamalar yüzünden sızıntılar yaşanmıştı. İsveç, Danimarka ve Almanya olayı kasıtlı sabotaj eylemi olarak nitelendirmişti.

Almanya, Danimarka ve İsveç'in saldırıların ardından Rusya'yı dışarıda bırakarak başlattıkları soruşturmalar sonuçsuz kalmıştı. 2024 yılında İsveç ve Danimarka, boru hattı patlamalarına ilişkin soruşturmaları tamamlayacaklarını duyurdu.